Секретарь СНБО объяснил, зачем Зеленский увеличил состав органа на 30 человек

28 января, 2020, 22:28

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что увеличение состава СНБО на 30 человек позволит существенно усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности

Об этом сообщает сайт СНБО.

"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - сказал Данилов.

Предполагается, что работники аппарата Совета будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

"Отныне Национальный координационный центр кибербезопасности наделен правом использовать возможности Главного ситуационного центра СНБО Украины, а также с согласия председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с согласия руководителей государственных органов - центров обеспечения кибербезопасности государственных органов, с согласия руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые отнесены к критически важным объектам инфраструктуры, - центрам обеспечения кибербезопасности таких объектов", - отмечают в СНБО.