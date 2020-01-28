Секретарь СНБО объяснил, зачем Зеленский увеличил состав органа на 30 человек
Об этом сообщает сайт СНБО.
"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - сказал Данилов.
Предполагается, что работники аппарата Совета будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.
"Отныне Национальный координационный центр кибербезопасности наделен правом использовать возможности Главного ситуационного центра СНБО Украины, а также с согласия председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с согласия руководителей государственных органов - центров обеспечения кибербезопасности государственных органов, с согласия руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые отнесены к критически важным объектам инфраструктуры, - центрам обеспечения кибербезопасности таких объектов", - отмечают в СНБО.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский увеличил состав СНБО на 30 человек.
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