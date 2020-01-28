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Espreso.tvОбществоС апреля в Киеве изменится стоимость проездных билетов

С апреля в Киеве изменится стоимость проездных билетов

В Киеве 1 апреля 2020 года изменится стоимость проездных билетов

Об этом свидетельствует проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним - 8 грн.

При этом отмечено, что он действует "в случае приобретения разового билета". То есть жетоны планируют вывести из обращения.

При использовании синей электронной карточки тариф, как и сейчас, будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,50 грн (разовое приобретение 50 поездок) до 8 грн (разовое приобретение от 1 до 9 поездок).

Зеленые карточки, судя по проекту приказа, с 1 апреля перестанут пополнять. Но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год - до 31 марта 2021 года.

Главное новшество проекта - это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения.

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 грн (студенты - 145, школьники - 72,50), на 62 поездки - 390 грн (студенты - 195, школьники - 97,50), на 92 поездки - 575 грн (студенты - 287,50 , школьники - 143,75), на 124 поездки - 770 грн (студенты - 385, школьники - 192,50).

Стоимость проездного без ограничения количества поездок - 1300 грн (студенты - 650, школьники - 325). Для сравнения, сейчас можно купить неограниченный проездной на один вид транспорта за 390 грн (или 610 грн в случае с метро).

Также вводятся проездные на 24 часа (100 грн), 48 часов (150 грн), 72 часа (200 грн).

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