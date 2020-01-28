Руководитель российской разведки жалуется, что Зеленский все больше становится украинским националистом

28 января, 2020, 15:28

Об этом сообщает российское агентство ТАСС

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - отметил российский чиновник.

К этому представитель Кремля Дмитрий Песков заявил , что считает заявление Зеленского в Польше "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов"

Накануне во время визита в Польшу 27 января для празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Владимир Зеленский заявил, что Польша и польский народ первыми ощутили последствия "преступного сговора тоталитарных режимов", имея в виду раздел Польши между СССР и Нацистской Германией в 1939 году.