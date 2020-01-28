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Espreso.tvОбществоРуководитель российской разведки жалуется, что Зеленский все больше становится украинским националистом

Руководитель российской разведки жалуется, что Зеленский все больше становится украинским националистом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский все больше "погружается в идеи украинского национализма", а пресс-секретар президента России Владимир Песков назвал высказывания Зеленского "ошибочными"

Об этом сообщает российское агентство ТАСС

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - отметил российский чиновник.

К этому представитель Кремля Дмитрий Песков заявил , что считает заявление Зеленского в Польше "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов"

Накануне во время визита в Польшу 27 января для празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Владимир Зеленский заявил, что Польша и польский народ первыми ощутили последствия "преступного сговора тоталитарных режимов", имея в виду раздел Польши между СССР и Нацистской Германией в 1939 году.

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