Реальная зарплата в Украине продолжает расти, - Госстат
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.
По данным ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабря 2019 года по декабрь прошлого года выросла на 11,3%.
Отметим, декабрьские выплаты значительно превышают средние годовые, поэтому декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.
Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 18869 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8851 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.
Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22198 грн, самую низкую - "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" - 8505 грн и "Временное размещение и организация питания» - 7280 грн.
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