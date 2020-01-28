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Espreso.tvОбществоРеальная зарплата в Украине продолжает расти, - Госстат

Реальная зарплата в Украине продолжает расти, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в декабря 2019 года составила 12264 грн, что на 16% больше по сравнению с декабрем 2018 года

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабря 2019 года по декабрь прошлого года выросла на 11,3%.

Отметим, декабрьские выплаты значительно превышают средние годовые, поэтому декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 18869 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8851 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22198 грн, самую низкую - "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" - 8505 грн и "Временное размещение и организация питания» - 7280 грн.

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