Радуцкий назвал основное препятствие для внедрения страховой медицины в Украине

28 января, 2020, 10:03

"Как только мы примем закон о медстраховании, поймем, что у нас нет денег"

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

В предвыборной программе партии "Слуга народа", к которой присоединился Радуцкий, было 6 пунктов, касающихся медицины. В частности, речь шла об обязательном медицинском страховании.

По его словам законопроект об этом сейчас на стадии подготовки к внесению в Раду.

"Закон мы будем принимать. Но есть один самый главный фактор, который не позволит закону заработать уже в этом году. У нас 60% зарплаты в "тени". Как только мы примем закон о медстраховании, поймем, что у нас нет денег. Но президент обещает, что как минимум вдвое в течение двух лет "черная" зарплата уменьшится. И мы готовим закон, но готовим его вступление в силу с 2023 года. А флажок, KPI для вступления этого закона в силу - это данные о доле "черной" зарплаты ", - отметил он.

По его расчетам, к концу первого полугодия 2020 года будет известно, какую именно модель медицинского страхования Украина будет применять.

"Сегодня мы остановились практически на двух-трех моделях медицинского страхования. Одна из них израильская, вторая - голландская. Они очень похожи. Только в Израиле нет ничего частного, а в Нидерландах, наоборот, нет ничего общественного и профсоюзного. В Израиле, например, 50% средств идет через больничные кассы в систему здравоохранения, а 50% - из центрального бюджета страны, исходя из общих налогов. И их бюджет здравоохранения испытывает дефицит 10-15%. Мы с Минфином говорили, это немного, такой дефицит не убьет систему, она будет развиваться ", - пояснил Радуцкий.

Также он упомянул об испанской модели:

"Это то, о чем говорила Ульяна Супрун. Очень хорошая система, но, к сожалению, не для Украины. У нас нет возможности ближайшие 15 лет тратить на страхование 2500 евро на человека. К тому же в Испании медицинская сфера очень зарегулирована ... В любом случае, мы не будем полностью копировать чью-то систему медицинского страхования. Все равно она будет адаптирована к Украине ", - добавил Радуцкий.