"Интер" потерял ключевого игрока в преддверии "миланского дерби"
28 января, 2020, 19:06
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит игру против "Милана" 9 февраля
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Италии .
В матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу против "Кальяри" (1: 1), форвард "Интера" Лаутаро Мартинес получил красную карточку.
22-летний игрок оштрафован на 15 тыс. евро и пропустит два матча, в том числе против "Удинезе" (2 февраля) и "Милана" (9 февраля).
В игре с "Кальяри" аргентинец упал на газон после верховой борьбы, после чего получил желтую карточку. Когда футболист подбежал к судье и начал выражать недовольство в агрессивной форме, главный арбитр Джанлука Манганьелло показал ему красную.
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