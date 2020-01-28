"Интер" потерял ключевого игрока в преддверии "миланского дерби"

28 января, 2020, 19:06

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес получил двухматчевую дисквалификацию и пропустит игру против "Милана" 9 февраля

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Италии .

В матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу против "Кальяри" (1: 1), форвард "Интера" Лаутаро Мартинес получил красную карточку.

22-летний игрок оштрафован на 15 тыс. евро и пропустит два матча, в том числе против "Удинезе" (2 февраля) и "Милана" (9 февраля).

В игре с "Кальяри" аргентинец упал на газон после верховой борьбы, после чего получил желтую карточку. Когда футболист подбежал к судье и начал выражать недовольство в агрессивной форме, главный арбитр Джанлука Манганьелло показал ему красную.