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Espreso.tvСпорт"Интер" объявил о трансфере лидера "Тоттенхэма"

"Интер" объявил о трансфере лидера "Тоттенхэма"


фото: Reuters
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера"

Об этом миланский клуб сообщил в twitter.

Контракт "Интера" и 27-летнего Эриксена подписан на 3,5 года и будет действителен до 30 июня 2024 г.

Клубы согласовали трансфер датского футболиста за 20 млн евро, 2 млн из этой суммы получит нидерландский "Аякс". Хавбек будет зарабатывать в Милане 10 млн евро в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после португальской звезды туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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