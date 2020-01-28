"Интер" объявил о трансфере лидера "Тоттенхэма"
28 января, 2020, 15:28
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера"
Об этом миланский клуб сообщил в twitter.
Контракт "Интера" и 27-летнего Эриксена подписан на 3,5 года и будет действителен до 30 июня 2024 г.
Клубы согласовали трансфер датского футболиста за 20 млн евро, 2 млн из этой суммы получит нидерландский "Аякс". Хавбек будет зарабатывать в Милане 10 млн евро в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после португальской звезды туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
ANNOUNCEMENT28 января 2020 г.
Milano: your elegance is about to meet its match.
https://t.co/5NPAw5M3Xj #WelcomeChristian #NotForEveryone
- 28 января стало известно, что английский "Арсенал" согласовал с "Шахтером" детали перехода украинского футболиста Николая Матвиенко.
- 24 января сообщалось, что английский "Тоттенхэм" нацелился на трансфер польского нападающего итальянского "Милана" Кшиштофа Пйонтека.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-