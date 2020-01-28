"Интер" объявил о трансфере лидера "Тоттенхэма"

28 января, 2020, 15:28

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал игроком миланского "Интера"

Об этом миланский клуб сообщил в twitter.

Контракт "Интера" и 27-летнего Эриксена подписан на 3,5 года и будет действителен до 30 июня 2024 г.

Клубы согласовали трансфер датского футболиста за 20 млн евро, 2 млн из этой суммы получит нидерландский "Аякс". Хавбек будет зарабатывать в Милане 10 млн евро в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после португальской звезды туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.