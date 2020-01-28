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Espreso.tvОбщество"В последней части была смешная цифра - несколько миллионов гривен". Радуцкий говорит, что закрыл сделку по продаже "Бориса"

"В последней части была смешная цифра - несколько миллионов гривен". Радуцкий говорит, что закрыл сделку по продаже "Бориса"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что соглашение с "Добробутом" по продаже клиники "Борис" полностью закрыто

Об этом Радуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Радуцкий отметил, что клиника "Борис" на 100% перешла "Добробуту" и все условия выполнены.

"Соглашение со мной закрыли еще до того, как я стал депутатом. Ведь я не один был акционером "Бориса". Но с учетом того, что "Борис" на 100% перешел в пользу "Добробуту", я так понимаю, что со всеми все условия выполнены. Со мной точно все", - сказал он.

Он добавил, что подаст до конца марта декларацию.

"Все, что мне заплатили - все проведено, все по закону, все прошло через счета в украинском банке, нет никаких подпольных движений и минимизации", - заявил он.

Радуцкий не стал говорить, за сколько продал клинику, уточнив лишь, что последний этап сделки составил несколько миллионов гривен.

"В последней части соглашения была смешная цифра - несколько миллионов гривен, потому что я продавал два с чем-то процента акций, которые остались у меня. Оно все пришло через мой личный счет в банке "Кредит Днепр", - добавил он.

По его словам, соглашение вел основной владелец "Добробуту" американский фонд Horizon Capital.

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