"Признал вину": в прокуратуре АРК объяснили отсутствие наказания для "единоросса" Кучерявого
28 января, 2020, 16:27
В прокуратуре Автономной Республики Крым объяснили освобождение от ответственности члена партии "Единая Россия" и организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого
Как сообщили Крым.Реалии в пресс-службе прокуратуры, севастополец полностью признал свою вину.
"Что касается Кучерявого, он признал свою вину в полном объеме. Однако в судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности. В результате, суд удовлетворил ходатайство адвоката", - сообщили в пресс-служб.
Также адвокат Кучерявого Игорь Мокин сообщил, что его подзащитный сейчас находится в Херсоне, собирается ли Кучерявый возвращаться в аннексированный Крым, ему неизвестно.
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
- Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
-
Суд в Киеве закрыл дело в отношении члена партии "Единая Россия" и участника незаконного крымской организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-