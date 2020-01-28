"Признал вину": в прокуратуре АРК объяснили отсутствие наказания для "единоросса" Кучерявого

28 января, 2020, 16:27

В прокуратуре Автономной Республики Крым объяснили освобождение от ответственности члена партии "Единая Россия" и организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого

Как сообщили Крым.Реалии в пресс-службе прокуратуры, севастополец полностью признал свою вину.

"Что касается Кучерявого, он признал свою вину в полном объеме. Однако в судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности. В результате, суд удовлетворил ходатайство адвоката", - сообщили в пресс-служб.

Также адвокат Кучерявого Игорь Мокин сообщил, что его подзащитный сейчас находится в Херсоне, собирается ли Кучерявый возвращаться в аннексированный Крым, ему неизвестно.