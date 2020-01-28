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Espreso.tvОбщество"Признал вину": в прокуратуре АРК объяснили отсутствие наказания для "единоросса" Кучерявого

"Признал вину": в прокуратуре АРК объяснили отсутствие наказания для "единоросса" Кучерявого


фото: СБУ
В прокуратуре Автономной Республики Крым объяснили освобождение от ответственности члена партии "Единая Россия" и организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого

Как сообщили Крым.Реалии в пресс-службе прокуратуры, севастополец полностью признал свою вину.

"Что касается Кучерявого, он признал свою вину в полном объеме. Однако в судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности. В результате, суд удовлетворил ходатайство адвоката", - сообщили в пресс-служб.

Также адвокат Кучерявого Игорь Мокин сообщил, что его подзащитный сейчас находится в Херсоне, собирается ли Кучерявый возвращаться в аннексированный Крым, ему неизвестно.

  • На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
  • Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
  • Суд в Киеве закрыл дело в отношении члена партии "Единая Россия" и участника незаконного крымской организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого.
     
     
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