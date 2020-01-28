"Хуже адвоката Януковича только лживый чиновник ГБР": Луценко привел доказательства защиты Бабиковым экс-президента-беглеца

28 января, 2020, 15:31

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко показал доказательства того, что первый заместитель Госбюрю расследований Александр Бабиков защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича

Фотодоказательства он выложил в свой Facebook.

"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - написал Луценко.

Среди фото: Ордер на предоставление правовой помощи от Януковича Бабикову, кассационные жалобы и постановления, где четко указано, что первый заместитель председателя ГБР защищал экс-президента.