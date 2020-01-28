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Espreso.tvОбщество"Хуже адвоката Януковича только лживый чиновник ГБР": Луценко привел доказательства защиты Бабиковым экс-президента-беглеца

"Хуже адвоката Януковича только лживый чиновник ГБР": Луценко привел доказательства защиты Бабиковым экс-президента-беглеца


фото: Fb\LlutsenkoYuri
Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко показал доказательства того, что первый заместитель Госбюрю расследований Александр Бабиков защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича

Фотодоказательства он выложил в свой Facebook.

"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - написал Луценко.

Среди фото: Ордер на предоставление правовой помощи от Януковича Бабикову, кассационные жалобы и постановления, где четко указано, что первый заместитель председателя ГБР защищал экс-президента.

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно, знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифинге первый заместитель председателя ГБР Бабиков заявил , что никогда не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновил.
  • Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро.

 

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