Президент Грузии не решилась поддержать в Страсбурге новые санкции против РФ

28 января, 2020, 15:14

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии, представитель партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Об этом сообщает Европейская правда .

На выступление и общение Зурабишвили с депутатами было отведено 60 минут, обычно иностранные лидеры оставляют большую часть этого времени для ответов на вопросы. Вопреки этой традиции, Зурабишвили говорила 50 минут и оставила минимум времени для вопросов. На единственный вопрос, который касался наказания России за агрессию против Грузии, она так и не ответила.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко ( "Евросолидарнисть") попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.

Лидер Грузии избежала комментариев по существу, лишь заметив, что России проще избегать санкции в рамках "старого" санкционного механизма - мониторингового. "Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство - тем меньше в ней внимание в рамках мониторинговых процедур", - сказала Зурабишвили.

Стоит заметить, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Как известно, 20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.