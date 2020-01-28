 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Грузии не решилась поддержать в Страсбурге новые санкции против РФ

Президент Грузии не решилась поддержать в Страсбурге новые санкции против РФ

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии, представитель партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Об этом сообщает Европейская правда .

На выступление и общение Зурабишвили с депутатами было отведено 60 минут, обычно иностранные лидеры оставляют большую часть этого времени для ответов на вопросы. Вопреки этой традиции, Зурабишвили говорила 50 минут и оставила минимум времени для вопросов. На единственный вопрос, который касался наказания России за агрессию против Грузии, она так и не ответила.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко ( "Евросолидарнисть") попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.

Лидер Грузии избежала комментариев по существу, лишь заметив, что России проще избегать санкции в рамках "старого" санкционного механизма - мониторингового. "Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство - тем меньше в ней внимание в рамках мониторинговых процедур", - сказала Зурабишвили.

Стоит заметить, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Как известно, 20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать