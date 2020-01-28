Президент Грузии не решилась поддержать в Страсбурге новые санкции против РФ
Об этом сообщает Европейская правда .
На выступление и общение Зурабишвили с депутатами было отведено 60 минут, обычно иностранные лидеры оставляют большую часть этого времени для ответов на вопросы. Вопреки этой традиции, Зурабишвили говорила 50 минут и оставила минимум времени для вопросов. На единственный вопрос, который касался наказания России за агрессию против Грузии, она так и не ответила.
Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко ( "Евросолидарнисть") попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.
Стоит заметить, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.
Как известно, 20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.
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