Пожар в колледже Одессы: Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим

Об этом говорится в указе президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно): Бортюк Анне Леонидовне - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". Шатохину Сергей Николаевич - командиру отделения государственного пожарно спасательных отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты", - говорится в указе.

В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".