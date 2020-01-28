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Espreso.tvОбществоПожар в колледже Одессы: Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим

Пожар в колледже Одессы: Зеленский дал звание Героя Украины двум погибшим

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибших в пожаре в здании учебного заведения

Об этом говорится в указе президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно): Бортюк Анне Леонидовне - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". Шатохину Сергей Николаевич - командиру отделения государственного пожарно спасательных отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты", - говорится в указе.
 
В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".
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