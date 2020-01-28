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Espreso.tvОбществоПоставка газа в Венгрию в обход Украины может начаться через 2 года

Поставка газа в Венгрию в обход Украины может начаться через 2 года

Поставка российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" может начаться в конце 2021 года или в начале 2022 года

Об этом заявил государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Петер Кадерьяк, сообщает Budapest Business Journal.

Отмечается, что этот газопровод начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Киик, обходя Украину.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

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