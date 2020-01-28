Поставка газа в Венгрию в обход Украины может начаться через 2 года
28 января, 2020, 11:19
Поставка российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" может начаться в конце 2021 года или в начале 2022 года
Об этом заявил государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Петер Кадерьяк, сообщает Budapest Business Journal.
Отмечается, что этот газопровод начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Киик, обходя Украину.
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
-
Читайте также
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-