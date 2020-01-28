Посольство Украины отреагировало на то, что на итальянском канале Украину назвали "малая Россия"

28 января, 2020, 11:34

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI "откорректировать" свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу "L'Eredita", который заявил, что "малая Россия - второе название Украины"

Об этом говорится на странице в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украина", руководству телерадиокомпании была немедленна доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - отметили дипломаты.

"Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в заявлении.

В обнародованном тексте письма посол Евгений Перелыгин объяснил происхождение термина "Малороссия" и обидчивость его применения в отношении Украины, которая борется с российской агрессией.