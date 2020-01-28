 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосольство Украины отреагировало на то, что на итальянском канале Украину назвали "малая Россия"

Посольство Украины отреагировало на то, что на итальянском канале Украину назвали "малая Россия"

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI "откорректировать" свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу "L'Eredita", который заявил, что "малая Россия - второе название Украины"

Об этом говорится на странице в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украина", руководству телерадиокомпании была немедленна доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - отметили дипломаты.

"Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в заявлении.

В обнародованном тексте письма посол Евгений Перелыгин объяснил происхождение термина "Малороссия" и обидчивость его применения в отношении Украины, которая борется с российской агрессией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать