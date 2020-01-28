Посольство Украины отреагировало на то, что на итальянском канале Украину назвали "малая Россия"
Об этом говорится на странице в Facebook.
"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украина", руководству телерадиокомпании была немедленна доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - отметили дипломаты.
"Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в заявлении.
В обнародованном тексте письма посол Евгений Перелыгин объяснил происхождение термина "Малороссия" и обидчивость его применения в отношении Украины, которая борется с российской агрессией.
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