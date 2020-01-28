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Espreso.tvОбществоПосле Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Великобритании, - СМИ

После Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Великобритании, - СМИ

Украина намерена на один год ввести безвизовый режим для граждан Великобритании после Brexit

Об этом пишет Европейская правда .

По информации издания, соответствующий указ Владимир Зеленский намерен подписать 31 января.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Решение Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз на разных уровнях о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни - оно уже не должно измениться.

Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовой либерализации.

Накануне британское правительство объявило, что с февраля начинает действовать новая ускоренная процедура получения рабочих виз, призванная привлечь в страну ведущих ученых со всего мира.

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