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Espreso.tvОбществоПорошенко в Брюсселе: Мы не можем допустить "детоксикации" Путина, он должен нести ответственность за агрессию против Украины

Порошенко в Брюсселе: Мы не можем допустить "детоксикации" Путина, он должен нести ответственность за агрессию против Украины

Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и нельзя допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ

Об этом в Брюсселе заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко , пишет пресс-служба политсилы.

"Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается", - отметил Порошенко.

"Вы помните о де-факто поражении Украины в ПАСЕ. Где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев - в том числе и из Министерства иностранных дел. На сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, когда Россия является страной агрессором - и Совет Европы предпринимает шаги, якобы ничего не случилось ", - отметил Порошенко.

"И мы не можем допустить "детоксикации" Путина - когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет "рукопотискаемым". Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию ", - отметил Петр Порошенко .

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