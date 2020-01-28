Помпео пригрозил России и Ирану санкциями за убийства мирных сирийцев

28 января, 2020, 11:44

Госсекретарь США осудил режим Асада, который при поддержке России, Ирана и "Хезболлы" уничтожает мирное население Идлиба на северо-западе Сирии, и пригрозил им мощными санкциями в случае продолжения насилия

Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепа.

"США с серьезным беспокойством следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где, как сообщается, объединенные силы России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада прибегают к масштабным атакам против населения", - отметил глава американской дипломатии.

Он вспомнил о воздушных и наземных обстрелах, из-за которых "тысячи мирных жителей Марат ан-Нумана оказались в ловушке". В других районах десятки тысяч людей стали вынужденными переселенцами.

"Дестабилизирующие действия России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада мешают прекращению огня на севере Сирии, прописанному в резолюции 2254 СБ ООН, а также безопасному возвращению сотен тысяч перемещенных лиц в их дома", - констатировал Помпео.

Он заявил, что Вашингтон осуждает неоправданные атаки на население Идлиб и призывает немедленно прекратить огонь и предоставить полный доступ гуманитарным организациям в пострадавшие районы.

"Соединенные Штаты готовы принять самые мощные дипломатические и экономические меры против режима Асада и любой страны или отдельных лиц, которые поддерживают его жестокую позицию", - подчеркнул руководитель Госдепа.