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Espreso.tvОбществоПохолодание, мокрый снег и дождь, - погода на 29 января

Похолодание, мокрый снег и дождь, - погода на 29 января

29 января в Украине пройдут дожди, на Западе - мокрый снег и штормовой ветер

Прогноз на среду, 29 января рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV.

"29 января во большинстве областей Украины, практически везде, погода усложнится, ведь к нам приедут активные атмосферные фронты, связанные с циклоном, поэтому появятся осадки, пройдут дожди, усилится ветер", - рассказала Диденко.

Ветер будет преимущественно южного направления. Его порывы достигнут штормовых показателей.

В западной половине Украины, включая Житомирскую и Винницкую области, будет преобладать мокрый снег. Снизится температура воздуха.

Диденко предупреждает о налипании мокрого снега и осложнениях на дорогах из-за этого.

Температура днем 29 январю будет невысокой 0 .. + 3, на юге - до +8 градусов. В Крыму до +9.

В Киеве в среду сначала будет преобладать дождь, а ближе к 19.00 он перейдет в мокрый снег.

 

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