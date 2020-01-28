Побежденный Ломаченко британец сразится за титул украинца

28 января, 2020, 16:18

Боксер легкого веса Люк Кэмпбелл проведет бой против Хавьера Фортуны за вакантный титул WBC, которым ранее владел Василий Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) стал доступным после того, как организация предоставила титул франчайзингового чемпиона украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Прошлым летом Люк Кэмпбелл уступил Ломаченко единогласным решением судей, но несмотря на это сейчас британец является 1-м номером рейтинга WBC. Доминиканский боксер Хавьер Фортуна идет на 2-й позиции.