Побежденный Ломаченко британец сразится за титул украинца
28 января, 2020, 16:18
Боксер легкого веса Люк Кэмпбелл проведет бой против Хавьера Фортуны за вакантный титул WBC, которым ранее владел Василий Ломаченко
Об этом сообщает BoxingScene.
Пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) стал доступным после того, как организация предоставила титул франчайзингового чемпиона украинскому боксеру Василию Ломаченко.
Прошлым летом Люк Кэмпбелл уступил Ломаченко единогласным решением судей, но несмотря на это сейчас британец является 1-м номером рейтинга WBC. Доминиканский боксер Хавьер Фортуна идет на 2-й позиции.
- 2 сентября британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что считает, что в поединке с Василием Ломаченко судьи допустили ошибку.
- 31 августа Василий Ломаченко завоевал титул WBC , завоевав его в бою против Кемпбелпа.
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