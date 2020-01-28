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Espreso.tvСпортПобежденный Ломаченко британец сразится за титул украинца

Побежденный Ломаченко британец сразится за титул украинца


фото: Reuters
Боксер легкого веса Люк Кэмпбелл проведет бой против Хавьера Фортуны за вакантный титул WBC, которым ранее владел Василий Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) стал доступным после того, как организация предоставила титул франчайзингового чемпиона украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Прошлым летом Люк Кэмпбелл уступил Ломаченко единогласным решением судей, но несмотря на это сейчас британец является 1-м номером рейтинга WBC. Доминиканский боксер Хавьер Фортуна идет на 2-й позиции.

 

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