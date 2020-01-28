Партиям возместили почти полмиллиарда гривень за предвыборную агитацию
Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".
Таким образом, ЦИК выполнила норму закона "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в закон конце 2015 году вместе с введением государственного финансирования и финансовой отчетности для партий.
Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 млн. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент. Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114,6 млн грн. Меньше получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 млн.
Именно столько эти партии официально потратили во время парламентских выборов с избирательного счета.
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