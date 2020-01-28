Партиям возместили почти полмиллиарда гривень за предвыборную агитацию

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

"...Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК выполнила норму закона "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в закон конце 2015 году вместе с введением государственного финансирования и финансовой отчетности для партий.

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 млн. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5%-ный барьер и прошла в парламент. Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114,6 млн грн. Меньше получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 млн.

Именно столько эти партии официально потратили во время парламентских выборов с избирательного счета.