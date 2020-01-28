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Espreso.tvОбществоПарасюк пожаловался в ЕСПЧ из-за недопуска к парламентским выборам, - Добош

Парасюк пожаловался в ЕСПЧ из-за недопуска к парламентским выборам, - Добош


фото: 24 канал
Экс-нардеп Владимир Парасюк подал жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное, по его мнению, решение о недопуске его к выборам в Верховную Раду

Об этом адвокат Владислав Добош написал в Facebook.

"Европейский суд по правам человека получил жалобу Владимира Парасюка. ЦИК не допустила к выборам Владимира как наиболее рейтингового кандидата в округе, потому что его помощник по поручению уплатил за него в кассе банка залог", - написал адвокат.

Адвокат добавил, что действия ЦИК были обжалованы в 6-м апелляционном административном суде и Верховном суде Украины.

"Но, несмотря на Конституцию Украины, практику Европейского Суда и справку банка о том, что была допущена техническая ошибка и плательщиком залога является именно Владимир Парасюк, суд подвергся излишнему формализму и не отменил решение ЦИК. Тем самым ЦИК и судебная система нарушили конституционное право Владимира быть избранным в парламент! Надеемся на быстрое и справедливое рассмотрение жалобы в Европейском суде по правам человека!" - высказался адвокат.

 

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