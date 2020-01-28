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Espreso.tvОбществоОфициальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива закодированному спутниковому телевидению

Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива закодированному спутниковому телевидению

Как смотреть украинские каналы после кодировки спутникового сигнала и почему ТВ-онлайн – одна из лучших легальных альтернатив спутнику

Об этом рассказали в пресс-службе официального телевизионного оператора Ланет.TV.

Закодированные 28 января 23 популярнейших телеканала, входящие в состав крупнейших медиахолдингов Украины, будут доступны в дальнейшем только при внесении ежемесячной абонплаты за пакет услуг, которые предоставляет официальный телевизионный оператор. Бесплатный просмотр ТВ-контента с помощью "тарелки" уже невозможен. Что же делать? Есть несколько вариантов действий, и один из них – воспользоваться услугами Ланет.TV.  

Чем этот вариант выгоден? В Украине на данный момент существует всего два официальных оператора спутникового телевидения, которые предлагают пользователям различное количество каналов по стоимости до 250 грн, в зависимости от пакета. И есть вероятность, что вскоре их стоимость возрастет. А для того, чтобы оформить на них подписку, необходимо сначала приобрести новый тюнер, который стоит почти 1 000 грн, и воспользоваться услугами мастеров для его установки и настройки.

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Известный украинский провайдер Сеть Ланет с помощью OTT-платформы Ланет.TV предлагает пользователям смотреть телевидение через Интернет без дополнительных затрат – от 200 каналов в хорошем качестве, причем их список постоянно пополняется. Стоимость услуг зависит от выбранного пакета. Кстати, с данным сервисом у вас всегда будет доступ к каналу Эспрессо.TV, так как он транслируется во всех пакетах Ланет.TV.  

Ланет.TV – это ОТТ-сервис, предоставляющий возможность смотреть ТВ онлайн через Интернет. Видеосигнал передается от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных, зачастую без контакта с оператором связи. Преимуществами такого сервиса является возможность просматривать шифрованные каналы и легально записывать их на свое устройство, возможность транскодирования контента в другие форматы для просмотра на других устройствах, а также возможность загрузки контента на свое устройство для просмотра в удобное время. 

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Какие каналы можно смотреть через Интернет? С Ланет.TV вы сможете смотреть украинские каналы и после кодирования спутника, и для этого достаточно лишь иметь доступ к Интернету. Многие из них транслируются в качестве HD и Full HD. Сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, но при необходимости специалисты компании помогут с выбором пакета и настройкой сервиса. 

Пользуясь услугами официального телевизионного оператора Ланет.TV, вы сможете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, Эспрессо.TV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие украинские каналы. 

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