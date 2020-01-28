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Espreso.tvСпортОбидчик Джошуа пообещал Усику "тяжелую ночь" в бою с Чисорой

Обидчик Джошуа пообещал Усику "тяжелую ночь" в бою с Чисорой


фото: BoxingScene
Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что на украинца Александра Усика ждет тяжелое испытание в бою с его соотечественником Дереком Чисорой

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Уайта, украинцу не следует недооценивать Дерека Чисору, который способен создать ему большие проблемы, если будет в надлежащей форме.

"Усик считает, что сможет перехитрить Дерека, но когда Чисора будет в форме, а я в этом уверен, то он преподнесет Александру неприятный сюрприз. Усику предстоит тяжелая ночь, даже если он выиграет. Я прямо скажу Александру: не стоит недооценивать Чисору. Если Дерек будет в форме, если он выйдет мотивированным, то заставит тебя поработать ", - сказал Уайт.

По мнению британского боксера, Усик в первом поединке в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна выглядел неубедительно.

"Я на сто процентов уверен, что Чисора может победить Усика и буду поддерживать его. Александру было трудно в бою с Чаззом Уизерспуном. Хорошо, он перебоксировал и перебегал его, но он выбросил миллион ударов. А Уизерспун, можно сказать, уже ушел на пенсию перед их боем ", - сказал Уайт, который побеждал на любительском ринге действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) британца Энтони Джошуа.

  • Напомним, 28 января промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против Дерека Чисоры состоится 28 марта или 11 апреля в Великобритании.

 

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