НСЖУ предлагает отозвать законопроект Бородянского о дезинформации

28 января, 2020, 10:52

28 января глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал законопроект правительства "О противодействии дезинформации" и призвал власти прекратить его обсуждение и продвижение

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинским медиа", - написал Томиленко.

В Национальном союзе журналистов Украины назвали новый законопроект о дезинформации серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

"Предлагаем Правительству прекратить обсуждение и продвижение настолько конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом", - заявил Томиленко.

Также он призвал журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке "вредного для медиа документа".

В НСЖУ отметили, что лицензирование журналистской профессии властью недопустимо.

"Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться", - заявила союз.

Также в Союзе предложили отказаться от института "уполномоченного по вопросам информации". По мнению журналистов, вместо защиты прав журналистов или граждан уполномоченный фактически будет заниматься цензурой - направлять требования к СМИ опровергнуть или снять информацию под угрозой судебного иска.

"Государство таким образом на средства налогоплательщиков создает цензора, который будет бороться с критикой власти в СМИ. Обсуждение такого института контрпродуктивно. От этого нужно отказаться", - отметили в союзе.

"Законопроект отменяет право быть аккредитованным в органах власти и другие закрепленные в законодательстве права журналистов для тех, кто не войдет в провластную АПЖУ (Ассоциации профессиональных журналистов). То есть журналисты из сотен медиа не смогут попасть в Верховную Раду или на мероприятия в Офисе Президента. Если на журналистов будет совершено нападение во время работы или будут поступать угрозы, полиция не сможет начать расследование по профильным "журналистским" статьям Уголовного кодекса. Таким образом защита медийщиков ослабится. Это позорная идея, которую не стоит даже обсуждать", - пояснили в НСЖУ.

Также в Союзе подчеркнули, что законопроектом предусматривается уголовная ответственность для журналистов - от аномально высоких штрафов до исправительных работ и заключения.

"За избиение журналистов наказывают меньше, чем предлагается наказывать за неполноту информации! Это несоизмеримо с вредом, который теоретически могут нанести журналисты", - напомнили журналисты.

"Политики в результате лжи получают власть и не несут за свои слова никакой ответственности. А журналисты, по мнению авторов законопроекта, должны нести уголовную ответственность. Идею уголовной ответственности для журналистов надо отбросить", - заявили в Национальном союзе журналистов Украины.