НБУ резко понизил официальный курс гривны

28 января, 2020, 09:38

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты сразу на 27 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 28 января официальный курс гривны установлен на уровне 24,60 гривны за доллар. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,12 грн. Вчера, 27 января, курс евро был 26,84 гривны.