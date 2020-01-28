НБУ резко понизил официальный курс гривны
28 января, 2020, 09:38
Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты сразу на 27 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 28 января официальный курс гривны установлен на уровне 24,60 гривны за доллар. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,12 грн. Вчера, 27 января, курс евро был 26,84 гривны.
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