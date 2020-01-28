Нардеп от "Голоса" подал обращение с требованием освободить Бабикова с должности заместителя председателя ГБР
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутат Голоса Андрей Осадчук подал депутатское обращение с требованием немедленно освободить Александра Бабикова с должности.
"Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Виктора Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного. Это создает прямое почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса. Мы видим, что сейчас господин Бабиков, испугавшись реальной угрозы увольнения из-за наших требований, пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам. Но мы продолжим добиваться выполнения законодательства Украины и его отстранения от должности заместителя председателя ГБР ", - сказал Осадчук.
- Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
- 20 января Бабикова назначили на должность
- 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно, знал о том, что его назначат
- 28 января на брифинге перший заместитель председателя ГБР Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича
- Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновил.
- Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро.
- Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко показал доказательства того, что первый заместитель Госбюрю расследований Александр Бабиков защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича.
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