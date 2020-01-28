Нардеп от "Голоса" подал обращение с требованием освободить Бабикова с должности заместителя председателя ГБР

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Голоса Андрей Осадчук подал депутатское обращение с требованием немедленно освободить Александра Бабикова с должности.

"Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Виктора Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного. Это создает прямое почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса. Мы видим, что сейчас господин Бабиков, испугавшись реальной угрозы увольнения из-за наших требований, пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам. Но мы продолжим добиваться выполнения законодательства Украины и его отстранения от должности заместителя председателя ГБР ", - сказал Осадчук.