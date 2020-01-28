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Espreso.tvОбществоНардеп от "Голоса" подал обращение с требованием освободить Бабикова с должности заместителя председателя ГБР

Нардеп от "Голоса" подал обращение с требованием освободить Бабикова с должности заместителя председателя ГБР

Депутат "Голоса" Андрей Осадчук подал депутатское обращение с требованием немедленно освободить Александра Бабикова с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Голоса Андрей Осадчук подал депутатское обращение с требованием немедленно освободить Александра Бабикова с должности.

"Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Виктора Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного. Это создает прямое почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса. Мы видим, что сейчас господин Бабиков, испугавшись реальной угрозы увольнения из-за наших требований, пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам. Но мы продолжим добиваться выполнения законодательства Украины и его отстранения от должности заместителя председателя ГБР ", - сказал Осадчук.

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно, знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифинге перший заместитель председателя ГБР Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновил.
  • Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро.
  • Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко показал доказательства того, что первый заместитель Госбюрю расследований Александр Бабиков защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича.

 

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