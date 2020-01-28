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Espreso.tvОбществоНацполиция требует, чтобы "минер" моста метро заплатил за сбитый коптер, - Маси Найем

Нацполиция требует, чтобы "минер" моста метро заплатил за сбитый коптер, - Маси Найем


фото: Радіо Свобода / Twitter
Национальная полиция подала гражданский иск в рамках уголовного о возмещении средств за сбитый коптер

Об этом написал адвокат Маси Найем в Facebook.

Наем указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Белько невменяем. В дальнейшем прокурор планирует направить в суд ходатайство о применении к Бельку принудительных мер медицинского характера. То есть он будет содержаться в специализированном учреждении до излечения (если суд удовлетворит ходатайство).

В то же время защитник возмущается отношением Национальной полиции, которая, зная результаты экспертизы, подала гражданский иск в рамках уголовного о возмещении сбитого коптера.

"Просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн. За сбитый коптер Dji inspire 1 pro. И это при том, что 10 июля 2017 г. коптер купили за 59 000 грн. Иск удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно" , - подытожил адвокат.

 

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