Нацполиция требует, чтобы "минер" моста метро заплатил за сбитый коптер, - Маси Найем

28 января, 2020, 18:56

Национальная полиция подала гражданский иск в рамках уголовного о возмещении средств за сбитый коптер

Об этом написал адвокат Маси Найем в Facebook.

Наем указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Белько невменяем. В дальнейшем прокурор планирует направить в суд ходатайство о применении к Бельку принудительных мер медицинского характера. То есть он будет содержаться в специализированном учреждении до излечения (если суд удовлетворит ходатайство).

В то же время защитник возмущается отношением Национальной полиции, которая, зная результаты экспертизы, подала гражданский иск в рамках уголовного о возмещении сбитого коптера.

"Просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн. За сбитый коптер Dji inspire 1 pro. И это при том, что 10 июля 2017 г. коптер купили за 59 000 грн. Иск удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно" , - подытожил адвокат.