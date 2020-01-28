На месте аварии вертолета легенды НБА Брайанта нашли тела только 3 из 9 погибших
28 января, 2020, 15:55
В Калифорнии на месте падения вертолета знаменитого баскетболиста НБА Коби Брайанта нашли тела только трех погибших из девяти
Об этом сообщает TMZ .
Полиция продолжает поиски тел погибших в результате аварии вертолета, на борту которого находился Коби Брайант и еще восемь человек. Сейчас обнаружены тела только трех погибших.
Полиция попросила всех очевидцев трагедии предоставить любые фото или видеоматериалы, которые помогут в расследовании.
26 января вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе и баскетболистом погибла его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек.
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- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
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