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Espreso.tvМирНа месте аварии вертолета легенды НБА Брайанта нашли тела только 3 из 9 погибших

На месте аварии вертолета легенды НБА Брайанта нашли тела только 3 из 9 погибших


фото: REUTERS
В Калифорнии на месте падения вертолета знаменитого баскетболиста НБА Коби Брайанта нашли тела только трех погибших из девяти

Об этом сообщает TMZ .

Полиция продолжает поиски тел погибших в результате аварии вертолета, на борту которого находился Коби Брайант и еще восемь человек. Сейчас обнаружены тела только трех погибших.

Полиция попросила всех очевидцев трагедии предоставить любые фото или видеоматериалы, которые помогут в расследовании.

26 января вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе и баскетболистом погибла его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек.

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