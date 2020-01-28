Милованов объяснил, откуда правительство будет привлекать "инвестнянь" для бизнеса

28 января, 2020, 14:28

Операционно проект "Инвестиционной няни" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest

Об этом министр развития экономики, торговля и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest, там есть инвестиционные менеджеры, за последние 12 месяцев они привлекли сделок на 2,6 млрд, большинство соглашений по "зеленой "энергетике" проходили именно через UkraineInvest. Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "Инвест-няня", - пояснил Милованов.

По его словам, в агентстве UkraineInvest уже работает много инвестиционных менеджеров, но их количество нужно увеличивать. Министр также добавил, что в течении нескольких недель законопроект о "инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а затем - направлен в Верховную Раду.

"К счастью или несчастью, Министерство экономики должно готовить и готовит этот законопроект. Премьер-министр поставил четкие сроки, когда этот законопроект должен быть вынесен на Кабинет Министров и после этого он, конечно, пойдет в Верховную Раду. Это должно произойти в следующую среду , но на самом деле, я думаю, это займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты ", - добавил Милованов.