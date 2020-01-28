Медиагруппы начнут кодировать телеканалы на спутнике сегодня вечером

28 января, 2020, 14:58

В украинских медиагруппах StarLightMedia и Inter Media Group подтвердили, что кодирование сигнала начнется вечером 28 января

Об этом пишет Телекритика со ссылкой на пресс-службы 1 + 1 media и Медиа Группы Украина.

Всего будут закодированы 23 телеканала украинских медиагрупп, в частности:

1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1 + 1 media)

Новый канал, ICTV, СТБ, Вот, М1, М2 (StarLightMedia)

Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group)

Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина)

Впрочем, в открытом доступе останутся более 90 нишевых, информационных, общественных и региональных телеканалов.

Зрители, которые хотят оставить доступ к спутниковым телеканалам, могут подключиться к пакетам двух официальных операторов спутникового ТВ - XtraTV и Viasat.