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Espreso.tvОбществоМедиагруппы начнут кодировать телеканалы на спутнике сегодня вечером

Медиагруппы начнут кодировать телеканалы на спутнике сегодня вечером

В украинских медиагруппах StarLightMedia и Inter Media Group подтвердили, что кодирование сигнала начнется вечером 28 января

Об этом пишет Телекритика со ссылкой на пресс-службы 1 + 1 media и Медиа Группы Украина.

Всего будут закодированы 23 телеканала украинских медиагрупп, в частности:

  • 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1 + 1 media)

  • Новый канал, ICTV, СТБ, Вот, М1, М2 (StarLightMedia)

  • Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group)

  • Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина)

Впрочем, в открытом доступе останутся более 90 нишевых, информационных, общественных и региональных телеканалов.

Зрители, которые хотят оставить доступ к спутниковым телеканалам, могут подключиться к пакетам двух официальных операторов спутникового ТВ - XtraTV и Viasat.

 

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