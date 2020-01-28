Медиагруппы начнут кодировать телеканалы на спутнике сегодня вечером
Об этом пишет Телекритика со ссылкой на пресс-службы 1 + 1 media и Медиа Группы Украина.
Всего будут закодированы 23 телеканала украинских медиагрупп, в частности:
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1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1 + 1 media)
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Новый канал, ICTV, СТБ, Вот, М1, М2 (StarLightMedia)
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Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group)
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Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина)
Впрочем, в открытом доступе останутся более 90 нишевых, информационных, общественных и региональных телеканалов.
Зрители, которые хотят оставить доступ к спутниковым телеканалам, могут подключиться к пакетам двух официальных операторов спутникового ТВ - XtraTV и Viasat.
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Напомним, недавно четыре крупнейшие украинские медиагруппы перенесли дату кодирования спутникового сигнала с 20 на 28 января. По официальной версии, кодирование отложили из-за "за большой нагрузки, связанной с большим количеством запросов по подключению услуги".
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