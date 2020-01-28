Кредиты под 5-9%: ПриватБанк начал прием заявок на правительственную программу
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В рамках программы представители малого бизнеса смогут получить один или несколько кредитов на развитие на сумму до 1,5 млн грн и сроком до пяти лет.
Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:
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5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.
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7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со временем захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.
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9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.
Максимальная сумма займа во всех трех случаях - 1,5 млн грн, а срок - до 5 лет.
Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
Для того чтобы стать участником программы, нужно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на сайте банка.
Для этого необходимо подготовить бизнес-план, иметь положительную финансово-кредитную репутацию и платежную дисциплину. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес при условии, что работает минимум 12 месяцев.
Кредиты по этой программе выдаются на приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости, транспорта, которые будут использоваться в производственных и коммерческих целях.
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Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года .
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Ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря.
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