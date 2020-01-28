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Espreso.tvОбществоКредиты под 5-9%: ПриватБанк начал прием заявок на правительственную программу

Кредиты под 5-9%: ПриватБанк начал прием заявок на правительственную программу

ПриватБанк стал первым банком, который запустил кредитование бизнеса в рамках программы правительства "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы представители малого бизнеса смогут получить один или несколько кредитов на развитие на сумму до 1,5 млн грн и сроком до пяти лет.

Ставка кредита в таком случае будет зависеть от объема бизнеса и наемных работников, в частности предусмотрено:

  • 5% - для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. Выручка в 25 млн грн.

  • 7% - бизнес с выручкой до 25 млн грн, который не будет создавать новые рабочие места. Если такой бизнес со временем захочет нанять людей, за каждого нанятого работника ставка снизится на 0,5%.

  • 9% - ставка для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Максимальная сумма займа во всех трех случаях - 1,5 млн грн, а срок - до 5 лет.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Для того чтобы стать участником программы, нужно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на сайте банка.

Для этого необходимо подготовить бизнес-план, иметь положительную финансово-кредитную репутацию и платежную дисциплину. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес при условии, что работает минимум 12 месяцев.

Кредиты по этой программе выдаются на приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости, транспорта, которые будут использоваться в производственных и коммерческих целях.

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