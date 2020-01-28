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Espreso.tvОбществоКража 4 млн грн у госпредприятия "Антонов": подозревают полковника ВСУ

Кража 4 млн грн у госпредприятия "Антонов": подозревают полковника ВСУ

Бывший начальник одного из военных представительств Министерства обороны Украины в период с 2009 по 2017 год, вероятно, завладел денежными средствами ГП "Антонов" в сумме более 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту мошеннических действий полковника ВСУ", - говорится в сообщении.
 
Также во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.
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