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Espreso.tvОбществоКоронавирус из Китая: Apple может отложить производство новых iPhone

Коронавирус из Китая: Apple может отложить производство новых iPhone

Американская компания Apple может отложить производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бурлит неподалеку от производственных мощностей компании в КНР

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.

"Я не могу представить сценарий, в котором цепочка поставок не будет нарушена. Если произойдет один серьезный сбой сырья, производство, сборка, тестирование и доставка, это будет нарушением", - сказал ветеран отрасли аналитик Патрик Мурхед.

Отмечается, что практически все iPhone производятся в Китае, в первую очередь на фабрике Foxconn на так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron, на сборочном площадке недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более в 500 км от Ухани.

  • По последним данным, число жителей Китая, умерших после заражения коронавируса, увеличилось до 106 человек.
  • В Японии коронавирус нового типа впервые обнаружили у мужчины, который не посещал Китай
 
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