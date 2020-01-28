Коронавирус из Китая: Apple может отложить производство новых iPhone

28 января, 2020, 13:15

Американская компания Apple может отложить производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бурлит неподалеку от производственных мощностей компании в КНР

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.

"Я не могу представить сценарий, в котором цепочка поставок не будет нарушена. Если произойдет один серьезный сбой сырья, производство, сборка, тестирование и доставка, это будет нарушением", - сказал ветеран отрасли аналитик Патрик Мурхед.

Отмечается, что практически все iPhone производятся в Китае, в первую очередь на фабрике Foxconn на так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron, на сборочном площадке недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более в 500 км от Ухани.