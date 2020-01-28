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Espreso.tvОбществоКоронавирусы: Украина скоро получит тесты, которые уменьшат продолжительность диагностирования

Коронавирусы: Украина скоро получит тесты, которые уменьшат продолжительность диагностирования

В конце этой недели, максимум в начале следующей, Украина должна получить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования заболевания

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .

Он сообщил, что диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний.

По его словам, сегодня в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019 - nCoV.

"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", - рассказал Коваль.

Если же и эти результаты также будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, то образцы отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где будет проводиться дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы.

В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.

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