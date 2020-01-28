Коронавирусы: Украина скоро получит тесты, которые уменьшат продолжительность диагностирования
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .
Он сообщил, что диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний.
По его словам, сегодня в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019 - nCoV.
"Сначала пациента диагностируют на грипп. Если подтверждения диагноза нет, то проводится диагностика на тип коронавируса, который присутствует в Украине. Диагностические системы есть в лабораторных центрах каждой области страны", - рассказал Коваль.
Если же и эти результаты также будут негативными, а самочувствие пациента не улучшится, то образцы отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где будет проводиться дополнительное обследование на все имеющиеся вирусы.
В случае отрицательного результата и в этих лабораториях образец отправят в лабораторию ВОЗ.
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