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Espreso.tvСпортКоби Брайанта включат в "Зал славы баскетбола" уже в 2020 году

Коби Брайанта включат в "Зал славы баскетбола" уже в 2020 году


фото: twitter
Погибшего в авиакатастрофе игрока НБА Коби Брайанта включат в "Зал славы баскетбола" уже в этом году

Об этом сообщил американский инсайдер Шемси Чарания в twitter.

По его информации, Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета 26 января, будет включен в "Зал славы баскетбола" в 2020 году.

"Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории, учитывая то, что в "Зал славы" будут включены Коби, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - заявил глава "Зала славы" Джерри Коланджело.

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