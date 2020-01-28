Коби Брайанта включат в "Зал славы баскетбола" уже в 2020 году

28 января, 2020, 11:11

Погибшего в авиакатастрофе игрока НБА Коби Брайанта включат в "Зал славы баскетбола" уже в этом году

Об этом сообщил американский инсайдер Шемси Чарания в twitter.

По его информации, Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета 26 января, будет включен в "Зал славы баскетбола" в 2020 году.

"Эта церемония обещает быть самой грандиозной в истории, учитывая то, что в "Зал славы" будут включены Коби, Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Мы будем чествовать Коби так, как он этого заслуживает", - заявил глава "Зала славы" Джерри Коланджело.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be". - Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020