Как в РФ: в Раде хотят ввести 20% налог на услуги платформ вроде Google, Facebook, AliExpress
Соответствующий проект закона №2634 размещен на сайте Рады, передает ЭП.
Автором инициативы выступил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев .
В пояснительной записке к законопроекту авторы утверждают, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги, проводится без надлежащего налогообложения.
По мнению законодателей, это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.
Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress).
Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.
Как сообщает БизнесЦензор , в законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:
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Поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
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Поставка аудио, видео, игр, азартных игр, и услуг по участию в таких играх;
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Предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
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Доступ к облачным технологиям;
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Поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
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Предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставлению доступа в сеть.
Местом оказания услуг нерезидентами через интернет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:
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код страны на SIM карте, используемой получателем электронной услуги;
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местонахождение провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель услуги;
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местонахождения устройства, которое определяется по IP-адресу;
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местонахождения банка или иного финучреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата услуги;
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сведения о месте жительства получателя электронной услуги.
Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс грн.
В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.
Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International BV, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.
Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По официальным данным, в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I квартале 2019 - 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании). Аналогичные налоговые правила введены в Республике Беларусь в 2018 году.
"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - говорится в документе.
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