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Espreso.tvОбществоКабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме, - Дубилет

Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме

Об этом написал Дубилет в своем Telegram-канале.

"Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру. Считаю, что этот кейс может стать классикой о том, насколько нелепыми могут быть процессы в наших государственных органах ", - написал Дубилет.

Дубилет отметил, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам, чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить.

"В 2016 году эти бумажные декларации сменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не сменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую. И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал", - говорится в сообщении.

Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что бумажные декларации на них никто не подает.

 

 

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