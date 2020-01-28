Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме, - Дубилет

Дубилет отметил, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам, чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить.

"В 2016 году эти бумажные декларации сменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не сменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую. И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал", - говорится в сообщении.

Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что бумажные декларации на них никто не подает.