Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал визит в Украину
Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.
Во время поездки в Украину Боррель планирует посетить также Донбасс.
"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели. Хочу посетить наиболее важные части страны, с точки зрения внешних отношений. Я хочу посетить Донбасс, ту грань, где, как мы знаем, все еще происходит определенное количество военных действий, с целью ознакомиться самому, какая там ситуация ", - заявил он.
Также верховный представитель ЕС отметил, что для имплементации соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходимо усиливать правосудие, а также борьбу с коррупцией.
Боррель добавил, что "безопасная и демократическая Украина является инвестицией в совместное будущее ЕС".
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