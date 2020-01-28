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Espreso.tvОбществоГлава дипломатии ЕС Боррель анонсировал визит в Украину

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал визит в Украину


фото: twitter.com/davidgonzal123
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель в ближайшие недели посетит Украину

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

Во время поездки в Украину Боррель планирует посетить также Донбасс.

"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели. Хочу посетить наиболее важные части страны, с точки зрения внешних отношений. Я хочу посетить Донбасс, ту грань, где, как мы знаем, все еще происходит определенное количество военных действий, с целью ознакомиться самому, какая там ситуация ", - заявил он.

Также верховный представитель ЕС отметил, что для имплементации соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходимо усиливать правосудие, а также борьбу с коррупцией.

Боррель добавил, что "безопасная и демократическая Украина является инвестицией в совместное будущее ЕС".

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