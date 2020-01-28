Федерер совершил сумасшедший камбэк на Australian Open

28 января, 2020, 12:38

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл семь матч-болов у американца Тенниса Сандргера и одержал победу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертом сете Федерер сыграл семь матч-болов, в том числе тройной на тай-брейке. Шесть из них были на его подаче.

В итоге швейцарец выиграл матч - 6: 3, 2: 6, 2: 6, 7: 6, 6: 3.

Федерер вышел в свой 46-й полуфинал на турнирах "Большого шлема" и обновил собственный рекорд.

Роджеру Федереру сейчас 38 лет и 178 дней. Таким образом, он стал самым старшим полуфиналистом Australian Open с 1977 года, когда в четверку лучших вошел 42-летний австралиец Кен Роузволл.