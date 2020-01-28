 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФедерер совершил сумасшедший камбэк на Australian Open

Федерер совершил сумасшедший камбэк на Australian Open


фото: REUTERS
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл семь матч-болов у американца Тенниса Сандргера и одержал победу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертом сете Федерер сыграл семь матч-болов, в том числе тройной на тай-брейке. Шесть из них были на его подаче.

В итоге швейцарец выиграл матч - 6: 3, 2: 6, 2: 6, 7: 6, 6: 3.

Федерер вышел в свой 46-й полуфинал на турнирах "Большого шлема" и обновил собственный рекорд.

Роджеру Федереру сейчас 38 лет и 178 дней. Таким образом, он стал самым старшим полуфиналистом Australian Open с 1977 года, когда в четверку лучших вошел 42-летний австралиец Кен Роузволл.

  • Напомним, 25 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанцы Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать