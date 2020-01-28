Федерер совершил сумасшедший камбэк на Australian Open
28 января, 2020, 12:38
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл семь матч-болов у американца Тенниса Сандргера и одержал победу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертом сете Федерер сыграл семь матч-болов, в том числе тройной на тай-брейке. Шесть из них были на его подаче.
В итоге швейцарец выиграл матч - 6: 3, 2: 6, 2: 6, 7: 6, 6: 3.
Федерер вышел в свой 46-й полуфинал на турнирах "Большого шлема" и обновил собственный рекорд.
Роджеру Федереру сейчас 38 лет и 178 дней. Таким образом, он стал самым старшим полуфиналистом Australian Open с 1977 года, когда в четверку лучших вошел 42-летний австралиец Кен Роузволл.
- Напомним, 25 января украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанцы Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
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