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Espreso.tvОбществоЕвросоюз выделит Украине 500 млн евро после транша МВФ

Евросоюз выделит Украине 500 млн евро после транша МВФ

В Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .

По его словам, выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет".

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

 

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