ЕС даст €26 млн на поддержку украинских фермеров в рамках соглашения с Кабмином

28 января, 2020, 20:29

В Брюсселе состоялось подписание соглашения между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине"

Об этом сообщает Укринформ.

От правительства Украины соглашение подписал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, от Европейской комиссии - комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Документ имеет целью привлечение помощи Европейского Союза для содействия развитию в Украине более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств, а также малых и средних предприятий.

Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 26 млн евро.

Эта помощь от Евросоюза будет направлена на поддержку ключевых направлений развития сельскохозяйственного сектора.

Среди них, в частности, поддержка земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования.

Второе направление - проведение институциональных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Соглашение предусматривает также укрепление целевых цепей стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ.