Электронные больничные в Украине: государство сможет экономить до 4 млрд ежегодно
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает "УНИАН".
"На этой неделе запускается постановление на согласование по внедрению электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные ... Это будет первый этап, а основной этап - это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me, которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), а дальше - в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет некоторое время ", - сказал Коваль.
По его словам, введение этой системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.
"Мы прекратим этими действиями поток выписки за день врачами 50 больничных, поскольку можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и или по своему профилю", - отметил заместитель министра соцполитики.
По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от внедрения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.
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