Электронные больничные в Украине: государство сможет экономить до 4 млрд ежегодно

28 января, 2020, 11:56

Кабинет министров Украины планирует запустить сервис электронных больничных

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает "УНИАН".

"На этой неделе запускается постановление на согласование по внедрению электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные ... Это будет первый этап, а основной этап - это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me, которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), а дальше - в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет некоторое время ", - сказал Коваль.

По его словам, введение этой системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

"Мы прекратим этими действиями поток выписки за день врачами 50 больничных, поскольку можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и или по своему профилю", - отметил заместитель министра соцполитики.

По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от внедрения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.