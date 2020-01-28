 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-заместителя министра энергетики времен Януковича экстрадировали из Грузии и арестовали

Экс-заместителя министра энергетики времен Януковича экстрадировали из Грузии и арестовали

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя министра энергетики времен Виктора Януковича, которого накануне экстрадировали из Грузии

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"28 января 2020 г. по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайства детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, в отношении бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, который 27 января текущего года был экстрадирован из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн", - говорится в сообщении.

Участники преступной группировки в состав которой входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") и ОАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн.

Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе министра топлива и энергетики Игоре Кирюшине.

Следствие продолжается.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать