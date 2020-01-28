Экс-заместителя министра энергетики времен Януковича экстрадировали из Грузии и арестовали

28 января, 2020, 19:25

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя министра энергетики времен Виктора Януковича, которого накануне экстрадировали из Грузии

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"28 января 2020 г. по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайства детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, в отношении бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, который 27 января текущего года был экстрадирован из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн", - говорится в сообщении.

Участники преступной группировки в состав которой входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") и ОАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн.

Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе министра топлива и энергетики Игоре Кирюшине.

Следствие продолжается.