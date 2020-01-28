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Espreso.tvОбществоЭкс-пленник Кремля Сущенко впервые представил выставку своих картин

Экс-пленник Кремля Сущенко впервые представил выставку своих картин


фото: Укрінформ
Бывший политзаключенный Кремля, корреспондент Укринформа Роман Сущенко впервые лично представил выставку своих рисунков в Николаеве

Об этом сообщает Укринформ.

Ее изюминкой стала серия рисунков автомобилей различных типов и марок «Машины для сына», которую Роман впервые выставил на суд зрителя.

"Все рисунки, представленные здесь, я сделал, находясь за решеткой в России. Отдельная серия - посвящена сыну, ведь отношения с ним очень важны для меня. Когда меня осудили на 12 лет, то я подумал, что после моего возвращения ему уже за 20 и он станет сложившейся личностью, я уже не смогу принять участие в его воспитании. Поэтому я начал рисовать машинки, чтобы вспомнить наше общее прошлое. Когда мы были вместе, то интересовались автомобилями, о них говорили, ходили на выставки. Поэтому я рисовал и писал стихи о том, как мы вместе возьмем машину и поедем в тот или иной город ", - рассказал Сущенко.

По словам журналиста, его первая выставка по городам Украины открылась именно в Николаеве, потому что с ним связано много хороших воспоминаний. Здесь он служил в армии, жил в течение 6 лет.

"Правда, многие СМИ написали, что я родился здесь, но это не так. Я здесь жил. Поэтому когда мне друзья предложили сделать здесь свою выставку, я ни на минуту не сомневался", - рассказал Сущенко.

Он также поделился тем, как начал рисовать картины, многие из которых сейчас, без преувеличения, можно назвать настоящими шедеврами. Тем более, написанные они не профессиональными красками, а подручными средствами.

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"В следственном изоляторе Лефортово, где я находился, есть целый ряд ограничений, в том числе и в средствах письма и рисования. Там было разрешено только ручки шариковые синего, фиолетового и черного цвета. Поэтому многие картины я написал именно ими. Затем я начал использовать чай, свекольный сок, шелуху от лука. миксовал, создавал новые цвета и рисовал, рисовал. Это очень мне помогло выжить в тех условиях", - делится воспоминаниями бывший политзаключенный Кремля.

Сейчас он много времени посвящает общественной деятельности, в частности, делает все от него зависящее, чтобы все политзаключенные быстрее вернулись домой.

В феврале выставка его работ планируется в польском сейме. Кроме того, картины будут использованы для открыток, чтобы польские депутаты написали письма нашим политзаключенным и помогли их освободить.

На вопрос, оправился ли уже от российского плена, как себя чувствует, ответил: "Самочувствие нормальное, продолжаю консультации с психологом, потому что процесс реабилитации длительный. Мне уже не снятся страшные сны, я стал более спокоен. Самое главное условие возвращения к привычной жизни, это не лежать на кушетке, а общаться с семьей, с друзьями, что я с удовольствием и делаю. а еще я прошел курс реабилитации в Латвии. Это сработало, и я уже чувствую себя намного лучше".

По словам Сущенко, по возвращении домой он еще ничего не написал. Нет времени. Но не исключает, что вскоре вернется к этому занятию, имея такую внутреннюю потребность. Следующую выставку работ планирует открыть в своем родном городе - Черкассах.

В Николаеве выставка продлится всего два дня.

Рисунки Сущенко ранее уже демонстрировались на выставках в Киеве, Брюсселе, Нью-Йорке, Варшаве, Париже, Праге, Кишиневе и других городах мира.

Как известно, Роман Сущенко находился в российском плену три года.

 

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