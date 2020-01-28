Эффект коронавируса: золото выросло в цене до шестилетнего максимума

28 января, 2020, 13:55

Цена на золото на мировых рынках взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет в связи с опасениями распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные MarketWatch .

Информация о распространении китайского коронавируса снизила аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы "тихой гавани", в частности золото.

"Распространение "Уханьского вируса" вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото", - заявил независимый трейдер Стивен Иннес.

Рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигало 0,7% в ходе торгов в понедельник - до $ 1582,2 за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года, свидетельствуют данные FactSet.

Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% - до $ 18,2 за унцию.