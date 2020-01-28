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Espreso.tvОбществоЭффект коронавируса: золото выросло в цене до шестилетнего максимума

Эффект коронавируса: золото выросло в цене до шестилетнего максимума

Цена на золото на мировых рынках взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет в связи с опасениями распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные MarketWatch .

Информация о распространении китайского коронавируса снизила аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы "тихой гавани", в частности золото.

"Распространение "Уханьского вируса" вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото", - заявил независимый трейдер Стивен Иннес.

Рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигало 0,7% в ходе торгов в понедельник - до $ 1582,2 за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года, свидетельствуют данные FactSet.

Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% - до $ 18,2 за унцию.

  • Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция, Германия.

 

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