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Espreso.tvОбществоДо 5 тыс. евро: в Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов

До 5 тыс. евро: в Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов

Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов

Об этом сообщает портал Delfi.

Изменения в законы Об охране окружающей среды и Кодекс об административных правонарушениях Сейм принял единогласно.

Торговцев, которые бесплатно предлагают пластиковые пакеты для покупок, будут наказывать штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение -до 5 тыс. евро.

Исключение будет касаться только очень легких пакетов - толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нефасованных продуктов.

По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 очень легких и 34 легких пакета, а в 2014 году - 260 и 39 соответственно.

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