Через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС, - Гончарук

28 января, 2020, 14:30

28 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что программа правительства предусматривает, что через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель, передает "Правительственный портал".

"Мы предлагаем начать диалог по развитию общей дорожной карты в рамках "Европейского зеленого соглашения", - рассказал Гончарук Тиммермансу.

"Зеленое соглашение, по сути, о совершенно простых ежедневных вещах. О том, чтобы люди дышали нормальным воздухом без выбросов, использовали чистую питьевую воду, потребляли безопасные продукты. Амбициозная цель Евросоюза - до 2050 года сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В рамках Зеленой соглашения ЕС будет просматривать текущие цели по сокращению выбросов углерода к 2030 году с 40% до 50-55%.

"Мы с первых шагов будем идти вместе с ЕС по этому пути. Украина уже разрабатывает свой второй национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением и пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Мы уже начали имплементировать украинское законодательство к европейским нормам", - добавил Алексей Гончарук.

Также премьер-министр сообщил Еврокомиссару о намерениях полностью интегрироваться в европейскую энергосистему (электросети ENTSO-E) до 2023 года.

"Наша амбиция - трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с цифровизированной и энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", - подчеркнул премьер.