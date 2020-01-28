Чемпион мира в супертяжелом весе признался, что чуть не совершил самоубийство

28 января, 2020, 14:31

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что в 20-летнем возрасте чуть не совершил самоубийство

Об этом сообщает Mirror .

По словам Уайлдера, мысли о суициде возникли у него из-за проблем со здоровьем у его новорожденной дочери.

"В 19-20 лет в моей жизни было много трудностей. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и мечты. Мне всегда хотелось стать королем, но жизнь может вносить свои изменения ", - рассказал Уайлдер.

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе у него на коленях даже лежал пистолет, из которого он собирался застрелиться.

"У меня на коленях лежал пистолет, и я думал о суициде. Если человек сводит счеты с жизнью, то его ничего не волнует. Ее перестают волновать те вещи, которые происходят в жизни. Ты не думаешь, как это повлияет на семью, дочь и других детей. Такие мысли порождают эгоизм. Ты думаешь только о боли, которую чувствуешь в данный момент ", - вспомнил Уайлдер.