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Espreso.tvСпортЧемпион мира в супертяжелом весе признался, что чуть не совершил самоубийство

Чемпион мира в супертяжелом весе признался, что чуть не совершил самоубийство


фото: BoxingScene
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что в 20-летнем возрасте чуть не совершил самоубийство

Об этом сообщает Mirror .

По словам Уайлдера, мысли о суициде возникли у него из-за проблем со здоровьем у его новорожденной дочери.

"В 19-20 лет в моей жизни было много трудностей. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и мечты. Мне всегда хотелось стать королем, но жизнь может вносить свои изменения ", - рассказал Уайлдер.

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе у него на коленях даже лежал пистолет, из которого он собирался застрелиться.

"У меня на коленях лежал пистолет, и я думал о суициде. Если человек сводит счеты с жизнью, то его ничего не волнует. Ее перестают волновать те вещи, которые происходят в жизни. Ты не думаешь, как это повлияет на семью, дочь и других детей. Такие мысли порождают эгоизм. Ты думаешь только о боли, которую чувствуешь в данный момент ", - вспомнил Уайлдер.

  • Напомним, 22 января бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс рассказал, что украинский боксер отправил Деонтея Уайлдера во время спарринга в нокдаун.

 

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