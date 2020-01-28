 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБорьба с кнопкодавством Киевсовет предлагает депутатам ВР протестировать сенсорную кнопку

Борьба с кнопкодавством Киевсовет предлагает депутатам ВР протестировать сенсорную кнопку


фото: vinrada.gov.ua
Киевский городской совет готов предоставить возможность депутатам Верховной Рады протестировать работу системы для голосования Рада IV

Об этом сообщает пресс служба КГС.

Как отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов - с соответствующей инициативой обратилось Общественное движение Честно. В КГС идею поддерживают и готовы провести для парламентариев мастер-класс по функционированию сенсорной кнопки.

"Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления. Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то. Система предусматривает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление ", - рассказал Прокопов.

В целом сенсорная кнопка успешно работает в Киевсовете с 2015 года и является наиболее действенным шагом в преодолении кнопкодавства и политической коррупции. Стоимость разработки технического задания, проекта, само оборудование и его монтаж стоили 13,6 млн грн.

О дате тестирования системы Рада IV депутатами Верховной Рады будет сообщено дополнительно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать