Борьба с кнопкодавством Киевсовет предлагает депутатам ВР протестировать сенсорную кнопку

28 января, 2020, 16:38

Киевский городской совет готов предоставить возможность депутатам Верховной Рады протестировать работу системы для голосования Рада IV

Об этом сообщает пресс служба КГС.

Как отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов - с соответствующей инициативой обратилось Общественное движение Честно. В КГС идею поддерживают и готовы провести для парламентариев мастер-класс по функционированию сенсорной кнопки.

"Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления. Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то. Система предусматривает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление ", - рассказал Прокопов.

В целом сенсорная кнопка успешно работает в Киевсовете с 2015 года и является наиболее действенным шагом в преодолении кнопкодавства и политической коррупции. Стоимость разработки технического задания, проекта, само оборудование и его монтаж стоили 13,6 млн грн.

О дате тестирования системы Рада IV депутатами Верховной Рады будет сообщено дополнительно.