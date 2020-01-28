Азиатские биржи обвалились на фоне новостей о коронавирусе из Китая
Об этом пишет Investing.com.
Основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который может показать максимальное падение с октября 2018 года.
Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%, южнокорейский индикатор Kospi упал на 3,37%, австралийский S & P / ASX 200 - на 1,35%.
В Японии дешевеют акции производителей электроники и оборудования. Цена бумаг Fanuc снижается на 1,4%, Sony - на 1,16%, Panasonic - на 0,45%, Sharp - на 1,07%. Акции Honda Motor Co теряют 2,15%. Компания эвакуирует сотрудников из заводов в Ухане, как и ряд других автопроизводителей.
Сильнее всего в Южной Корее падают бумаги компаний, которые получают прибыль за счет туристов из Китая. Акции производителя косметики Amorepacific Corp. опускаются на 8,5%, туроператора Hana Tour Service Inc. - примерно на 10%, Hotel Shilla Co. - на 10%.
Акции австралийской Beach Energy подешевели на 3,7%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 7,5%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 3,1%.
- Напомним, по состоянию на начало суток 28 января в КНР зарегистрировано 106 смертельных случаев от заражения коронавируса, за сутки обнаружили 1771 новый случай болезни.
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