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Espreso.tvОбществоАзиатские биржи обвалились на фоне новостей о коронавирусе из Китая

Азиатские биржи обвалились на фоне новостей о коронавирусе из Китая

Азиатские фондовые индексы существенно упали в связи с опасениями из-за распространения эпидемии пневмонии в Китае

Об этом пишет Investing.com.

Основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который может показать максимальное падение с октября 2018 года.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%, южнокорейский индикатор Kospi упал на 3,37%, австралийский S & P / ASX 200 - на 1,35%.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и оборудования. Цена бумаг Fanuc снижается на 1,4%, Sony - на 1,16%, Panasonic - на 0,45%, Sharp - на 1,07%. Акции Honda Motor Co теряют 2,15%. Компания эвакуирует сотрудников из заводов в Ухане, как и ряд других автопроизводителей.

Сильнее всего в Южной Корее падают бумаги компаний, которые получают прибыль за счет туристов из Китая. Акции производителя косметики Amorepacific Corp. опускаются на 8,5%, туроператора Hana Tour Service Inc. - примерно на 10%, Hotel Shilla Co. - на 10%.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 3,7%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 7,5%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 3,1%.

 

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